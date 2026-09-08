В Іспанії ультраправа партія Vox має найбільшу довіру у питанні міграції

Правопопулістська партія Vox на тлі міграційної кризи у Сеуті має найбільшу довіру серед іспанців у питанні того, як найкраще впоратись з проблемами міграції.

Про це свідчить опитування 40dB, яке наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

27% іспанців вважають Vox партією, яка найкраще здатна впоратися з міграцією.

Це більше, ніж показники Соціалістичної партії прем’єр-міністра Педро Санчеса (18,4%) та консервативної Народної партії (13,9%).

Ще 33% опитаних заявили, що не довіряють у цьому питанні жодній партії або не змогли визначитися.

Опитування опубліковане на тлі міграційної кризи у Сеуті, іспанському місті на півночі Африки. Наприкінці липня до нього з Марокко масово потрапили десятки тисяч мігрантів, що спричинило гостру політичну суперечку щодо дій уряду Санчеса.

За даними 40dB, рейтинг Vox нині становить 17,8%. Народна партія залишається найбільш популярною політичною силою з 32,4%, тоді як соціалісти Санчеса мають 27,6%.

Таким чином, сукупна підтримка Народної партії і Vox уперше за останні три роки перевищила позначку у 50% і становить 50,2%.

Це може мати важливе значення на наступних парламентських виборах: за нинішніх показників Народній партії, ймовірно, знадобиться підтримка Vox для формування більшості та уряду.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до Сеути.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.