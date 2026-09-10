ЗМІ: союзники по НАТО зірвали російський замах на диверсію щодо підводних кабелів

В арктичних водах поблизу архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО викрили російські підводні човни, які проводили навчання з застосування секретної зброї, призначеної для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів.

Про це йдеться у матеріалі Reuters з посиланням на власні джерела серед західних посадовців, пише "Європейська правда".

Спецоперацію провело Головне управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ, яке використовувало підводні апарати для імітації застосування цієї складної технології.

Спільну операцію провели Велика Британія, Норвегія та США, які відстежили та зупинили в морі російські судна. Кораблям не дали завершити навчання і зрештою вони покинули цей район.

У квітні Велика Британія та Норвегія повідомили, що викрили таємну російську операцію в арктичних водах. Однак про виявлення нової зброї, місце проведення операції та участь США у ній раніше не повідомлялося.

Нагадаємо, між Росією та Норвегією існує територіальна суперечка за острів Шпіцберген (Свальбард), зокрема, через його стратегічне розташування в Арктиці.

Підводна інфраструктура на півночі Норвегії вже ставала об'єктом підозрілих інцидентів. У лютому 2026 року норвезька служба внутрішньої безпеки попереджала, що Росія цього року посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зосередившись на арктичній частині материка та архіпелазі Шпіцберген.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Скандинавія під загрозою: як Росія може атакувати країни Північної Європи.