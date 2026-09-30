У Польщі триває поліцейська операція через підозрілий пакет на цистерні з дизпаливом

На залізничній бічній колії в польському Білостоку виявили підозрілий пакет, прив’язаний до однієї з цистерн поїзда, що перевозить дизельне паливо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Співробітники залізничної охорони виявили підозрілий пакунок. Він був прикріплений до однієї з цистерн, що стоять на залізничній бічній колії в Білостоку. Підполковник Мальвіна Ольшевська, пресофіцер міського управління поліції, підтвердила, що поблизу спостерігаються значні перешкоди в русі.

"На залізничній бічній колії співробітники Служби охорони залізниць (SOK) виявили на одній із цистерн, що перевозили дизельне паливо, поліетиленовий пакет. Місце події було оточене поліцією", – додала Ольшевська.

У складі вантажного поїзда було 32 цистерни. Після їх відтягування піротехніки зможуть перевірити, чи становить поліетиленовий пакет небезпеку. Інспектор Бартош Лорис із Регіональної служби охорони залізниць у Білостоку повідомив, що служби забезпечують охорону місця події, щоб до нього не мали доступу сторонні особи.

В результаті операції було евакуйовано працівників сусідньої АЗС на вулиці Коперника. Поїзд, на якому було виявлено підозрілий пакет, прибув 25 вересня з Сувалок.

У суботу, 26 вересня у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія навмисне пошкодження залізничних кабелів спричинило затримки та зміни маршрутів поїздів на міжміських лініях.

Нагадаємо, у Польщі нещодавно розслідували випадок у Єдланці в Люблінському воєводстві, де два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, що лежали на коліях.

Згодом з’ясувалось, що винуватцем інциденту виявився 12-річний хлопчик.