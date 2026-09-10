СМИ: союзники по НАТО сорвали российскую попытку диверсии против подводных кабелей

В арктических водах вблизи архипелага Шпицберген союзники по НАТО выявили российские подводные лодки, проводившие учения по применению секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей.

Об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на собственные источники среди западных чиновников, пишет "Европейская правда".

Спецоперацию провело Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ, которое использовало подводные аппараты для имитации применения этой сложной технологии.

Совместную операцию провели Великобритания, Норвегия и США, которые отследили и остановили в море российские суда. Кораблям не дали завершить учения, и в итоге они покинули этот район.

В апреле Великобритания и Норвегия сообщили, что раскрыли секретную российскую операцию в арктических водах. Однако о выявлении нового оружия, месте проведения операции и участии США в ней ранее не сообщалось.

Напомним, между Россией и Норвегией существует территориальный спор за остров Шпицберген (Свальбард), в частности из-за его стратегического расположения в Арктике.

Подводная инфраструктура на севере Норвегии уже становилась объектом подозрительных инцидентов. В феврале 2026 года норвежская служба внутренней безопасности предупреждала, что Россия в этом году усилит шпионскую деятельность в Норвегии, сосредоточившись на арктической части материка и архипелаге Шпицберген.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Скандинавия под угрозой: как Россия может атаковать страны Северной Европы.