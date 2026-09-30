Пентагон в останню мить розподілив майже всі $400 млн допомоги Україні

Пентагон законтрактував майже всі $400 мільйонів допомоги, виділених Конгресом для України, – за день до закінчення фінансового року.

Про це інформує Washington Sun, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, повідомив виданню, що, за його інформацією, 99,8% коштів були розподілені у вівторок, 29 вересня.

"Те, що вони нарешті це роблять, практично в останній можливий день, говорить про все, що потрібно знати про ці відносини. Вони не інформують нас вчасно. Вони не дотримуються закону, і наше партнерство переживає складні часи", – сказав Кунс.

Розподіл коштів відбувся до закінчення фінансового року в середу, 30 вересня. Міністерство розподілило $307 млн і планувало зробити те ж саме з рештою $93 млн до кінцевого терміну 30 вересня.

План Пентагону передбачає $200 млн на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини, $99,9 млн на транспортні засоби, запасні частини та обладнання, а також $100 млн на послуги, такі як транспортування військової техніки.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні $400 млн військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом, ще у червні 2026 року. Представники з обох партій протягом кількох місяців тиснули на Пентагон, щоб той законтрактував виділення коштів.

Недавно адміністрація американського президента Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже всі $400 млн військової допомоги Україні, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року, водночас до пакета не увійдуть ракети для систем Patriot.