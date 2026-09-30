Протестувальники розбивають намети по всій Іспанії з вимогою вирішити житлову кризу

Тисячі демонстрантів у середу розбили наметові містечка на головній площі Мадрида та в інших іспанських містах з вимогою до парламенту Іспанії якнайшвидше схвалити нові заходи щодо захисту орендарів та подолання гострої житлової кризи в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Приводом для демонстрацій, що розпочалися минулого тижня, стало драматичне виселення 87-річної жінки з її мадридського будинку, в якому вона прожила понад сім десятиліть.

У вівторок іспанський уряд ухвалив два укази з цілою низкою заходів, зокрема заборону на виселення вразливих орендарів до 2030 року, однак їхнє повне впровадження залежить від схвалення нижньої палати парламенту, яка має провести голосування в п’ятницю.

Багато активістів заявили, що навіть цих заходів недостатньо для подолання кризи.

Reuters

Інші розкритикували рішення уряду розділити заходи на два окремі законопроєкти, очікуючи, що один із них – який передбачає автоматичне продовження договорів оренди для запобігання зловживанням під час підвищення орендної плати – буде відхилений невеликою більшістю правих депутатів.

Мадридський союз орендарів, який організував перші протести, назвав деякі з цих заходів "крихтами", хоча й визнав крок уряду "історичною перемогою" для соціального руху.

Тим часом у середу в Бурхассоті, поблизу Валенсії, зібралися десятки людей, щоб заблокувати виселення Даніеля Гонсалеса – університетського професора, який мешкає у своєму будинку з 2009 року. Зіткнувшись із протестом, судові посадовці погодилися відкласти його виселення щонайменше на 10 днів.

Гонсалес заявив, що вчасно сплачував орендну плату понад 17 років, незважаючи на те, що нерухомість переходила з рук в руки між інвестиційними фондами, але після юридичного спору, що тривав майже десятиліття, суди зрештою стали на бік власника.

Громадський резонанс, викликаний виселенням минулого тижня 87-річної Марікармен Абаскаль у Мадриді, призвів до укладення угоди з її орендодавцем – компанією з управління нерухомістю Urbagestion – про те, що вона зможе залишитися в квартирі без зміни розміру орендної плати. Після виселення вона досі перебуває в лікарні, але, як очікується, повернеться додому найближчими днями.

Останніми роками Іспанія запровадила низку заходів, спрямованих на збільшення доступного житла та обмеження зростання орендної плати, однак вартість житла залишається однією з головних політичних і соціальних проблем.

Частково у зростанні цін і скороченні пропозиції житла для місцевих жителів звинувачують короткострокову туристичну оренду, зокрема через Airbnb, а також інвестиційні фонди.

Нагадаємо, на початку 2025 року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи.