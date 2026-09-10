Кліматична служба ЄС: цьогорічний серпень став найспекотнішим в історії

Згідно з офіційними даними ЄС, серпень став одним із найспекотніших місяців за всю історію спостережень, що підкреслює погіршення наслідків глобального потепління.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico

За даними Copernicus – підрозділу з спостереження за Землею в рамках космічної програми ЄС – минулого місяця середні температури по всьому світу тимчасово піднялися на 1,65 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня.

Єдиний інший випадок, коли місячні глобальні температури досягли такого рівня, був у липні 2023 року. Якщо ж говорити саме про серпень – то найспекотнішим він був цьогоріч.

Copernicus зазначив, що рекордні температури були "спричинені глобальним потеплінням внаслідок спалювання викопного палива" у поєднанні з підвищенням температури поверхні моря в Тихому океані, пов’язаним із сильним кліматичним явищем "Ель-Ніньо".

"У поєднанні з рекордними глобальними температурами поверхні моря та найтеплішим літом за всю історію спостережень у Західній Європі ці дані свідчать про те, як зміни клімату спричиняють екстремальні явища як в атмосфері, так і в океанах", – зазначила Саманта Берджес, керівниця стратегічного напряму з питань клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди, який проводив дослідження для Copernicus.

Спекотний серпень став кульмінацією рекордного європейського літа, що супроводжувалося хвилями спеки, лісовими пожежами та посухами, на тлі того як викиди парникових газів, що спричиняють глобальне потепління, у всьому світі продовжують зростати.

Глобальні викиди парникових газів внаслідок діяльності людини минулого року зросли на 0,7 % і досягли рекордного рівня в 54 мільярди тонн еквіваленту CO₂, повідомила в понеділок Європейська комісія – такий щорічний темп, ймовірно, призведе до потепління на 1,5 градуса до кінця цього десятиліття.

Сполучені Штати очолили цю тенденцію до зростання, збільшивши свої викиди на 2,2 % у 2025 році.

У Китаї, який є найбільшим у світі забруднювачем клімату, викиди у 2025 році зросли на 0,1 %, тоді як в Індії вони знизилися на 0,2 %. Викиди ЄС у 2025 році також знизилися на 0,2 %, зазначила Комісія.

Загальні показники Copernicus об’єднують дані про глобальні температури повітря та поверхні моря.

Глобальна температура повітря на поверхні в серпні сягнула 16,96 °C, що є одним із найвищих місячних показників за всю історію спостережень і на 0,85 °C перевищує середнє значення за 30-річний період з 1990 по 2020 рік.

Середня температура поверхні моря становила 21,07 °C, що також є одним із найвищих показників за всю історію спостережень.

У Європі серпень став четвертим найтеплішим за всю історію спостережень, перевищивши 30-річний середній показник на 1,1 °C. Загалом літо 2026 року стало третім найтеплішим літом у Європі за всю історію спостережень і найтеплішим, що коли-небудь фіксувалося у Західній Європі.

Як повідомлялося, Іспанія у 2026 році пережила найспекотніше літо за всю історію метеорологічних спостережень; на материковій частині країни та Балеарських островах зафіксували 61 день спекотної погоди.

ЗМІ писали, що згідно з аналізом, цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 млрд євро – це еквівалентно приблизно 1% ВВП та дорівнює всьому зростанню, яке, за прогнозами, мав продемонструвати блок у 2026 році.