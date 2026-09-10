Климатическая служба ЕС: август этого года стал самым жарким в истории

Согласно официальным данным ЕС, август стал одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений, что подчеркивает усугубление последствий глобального потепления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico

По данным Copernicus – подразделения по наблюдению за Землей в рамках космической программы ЕС – в прошлом месяце средние температуры по всему миру временно поднялись на 1,65 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Единственный другой случай, когда месячные глобальные температуры достигли такого уровня, был в июле 2023 года. Если же говорить именно об августе, то в этом году он был самым жарким.

Copernicus отметил, что рекордные температуры были "вызваны глобальным потеплением в результате сжигания ископаемого топлива" в сочетании с повышением температуры поверхности моря в Тихом океане, связанным с сильным климатическим явлением "Эль-Ниньо".

"В сочетании с рекордными глобальными температурами поверхности моря и самым тёплым летом за всю историю наблюдений в Западной Европе эти данные свидетельствуют о том, как изменения климата вызывают экстремальные явления как в атмосфере, так и в океанах", – отметила Саманта Берджес, руководитель стратегического направления по вопросам климата в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды, который проводил исследование для Copernicus.

Жаркий август стал кульминацией рекордного европейского лета, сопровождавшегося волнами жары, лесными пожарами и засухами, на фоне того как выбросы парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, во всём мире продолжают расти.

Глобальные выбросы парниковых газов в результате деятельности человека в прошлом году выросли на 0,7 % и достигли рекордного уровня в 54 миллиарда тонн эквивалента CO₂, сообщила в понедельник Европейская комиссия – такой ежегодный темп, вероятно, приведет к потеплению на 1,5 градуса к концу этого десятилетия.

Соединённые Штаты возглавили эту тенденцию к росту, увеличив свои выбросы на 2,2 % в 2025 году.

В Китае, который является крупнейшим в мире загрязнителем климата, выбросы в 2025 году выросли на 0,1 %, тогда как в Индии они снизились на 0,2 %. Выбросы ЕС в 2025 году также снизились на 0,2 %, отметила Комиссия.

Общие показатели Copernicus объединяют данные о глобальных температурах воздуха и поверхности моря.

Глобальная температура воздуха на поверхности в августе достигла 16,96 °C, что является одним из самых высоких месячных показателей за всю историю наблюдений и на 0,85 °C превышает среднее значение за 30-летний период с 1990 по 2020 год.

Средняя температура поверхности моря составила 21,07 °C, что также является одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

В Европе август стал четвертым самым тёплым за всю историю наблюдений, превысив 30-летний средний показатель на 1,1 °C. В целом лето 2026 года стало третьим самым тёплым летом в Европе за всю историю наблюдений и самым тёплым, когда-либо зафиксированным в Западной Европе.

Как сообщалось, Испания в 2026 году пережила самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений; на материковой части страны и Балеарских островах зафиксировали 61 день жаркой погоды.

СМИ писали, что, согласно анализу, нынешнее чрезвычайно жаркое лето обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро – это эквивалентно примерно 1% ВВП и равно всему росту, который, по прогнозам, должен был продемонстрировать блок в 2026 году.