В Іспанії погрожують ветувати розширення ЄС через статус своїх регіональних мов

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія накладе вето на розширення ЄС, якщо каталонська, галісійська та баскська не стануть офіційними мовами Євросоюзу.

Про це повідомляє El Mundo, пише "Європейська правда".

Альбарес зазначив, що уряд "схвально ставиться" до вступу нових країн, але ставить умовою цього процесу вирішення питання щодо галісійської, баскської та каталонської мов.

"Ми повністю підтримуємо розширення ЄС, але наполягаємо на вирішенні питання наших офіційних мов. Адже немислимо отримати нову офіційну мову, якщо такими досі не вважаються каталонська, баскська та галісійська", – каже глава МЗС Іспанії.

Заява Альбареса пролунала напередодні засідання Ради ЄС із загальних справ (General Affairs Council), де розглядатимуть і питання розширення. Воно відбудеться 22 вересня.

Раніше в Європейській комісії заявили, що до кінця вересня мають представити свої пропозиції щодо механізму обмежень та запобіжників для нових членів Євросоюзу.

Також, як повідомляли ЗМІ, Єврокомісія перерозподіляє ресурси через "зависоку" швидкість реформ у Молдові.