В Испании угрожают ветировать расширение ЕС из-за статуса своих региональных языков

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания наложит вето на расширение ЕС, если каталонский, галисийский и баскский не станут официальными языками Евросоюза.

Об этом сообщает El Mundo, пишет "Европейская правда".

Альбарес отметил, что правительство "с одобрением относится" к вступлению новых стран, но ставит условием этого процесса решение вопроса о галисийском, баскском и каталонском языках.

"Мы полностью поддерживаем расширение ЕС, но настаиваем на решении вопроса о наших официальных языках. Ведь немыслимо получить новый официальный язык, если такими до сих пор не считаются каталонский, баскский и галисийский", – говорит глава МИД Испании.

Заявление Альбареса прозвучало накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам (General Affairs Council), где будут рассматриваться и вопросы расширения. Оно состоится 22 сентября.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что до конца сентября должны представить свои предложения по механизму ограничений и предохранительных мер для новых членов Евросоюза.

Также, как сообщали СМИ, Еврокомиссия перераспределяет ресурсы из-за "слишком высокой" скорости реформ в Молдове.