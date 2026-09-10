У Вільнюсі надійшла погроза про "замінування" низки шкіл

Вранці 10 вересня поліція Вільнюса отримала листа про нібито вибухівку у кількох школах литовської столиці.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Вранці у четвер поліція Вільнюса отримала лист із твердженням, що у названих п'яти навчальних закладах закладено вибухівку, яка має спрацювати о 10 годині ранку.

З перерахованими у листі ліцеями та гімназіями сконтактували та відправили туди патрулі, проте поліція вважає, що йдеться про хибну тривогу і переривати навчальний процес немає необхідності.

Одночасно адміністрації закладів порадили обійти територію та у разі виявлення підозрілих об’єктів телефонувати на 112.

Раніше цього тижня у Чехії понад 200 людей евакуювали з лікарні через повідомлення про замінування.

У серпні через фальшиве замінування призупиняв роботу аеропорт Кишинева.