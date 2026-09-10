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У Вільнюсі надійшла погроза про "замінування" низки шкіл

Новини — Четвер, 10 вересня 2026, 11:23 — Марія Ємець

Вранці 10 вересня поліція Вільнюса отримала листа про нібито вибухівку у кількох школах литовської столиці. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Вранці у четвер поліція Вільнюса отримала лист із твердженням, що у названих п'яти навчальних закладах закладено вибухівку, яка має спрацювати о 10 годині ранку. 

З перерахованими у листі ліцеями та гімназіями сконтактували та відправили туди патрулі, проте поліція вважає, що йдеться про хибну тривогу і переривати навчальний процес немає необхідності. 

Одночасно адміністрації закладів порадили обійти територію та у разі виявлення підозрілих об’єктів телефонувати на 112. 

Раніше цього тижня у Чехії понад 200 людей евакуювали з лікарні через повідомлення про замінування.

У серпні через фальшиве замінування призупиняв роботу аеропорт Кишинева.

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Литва
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