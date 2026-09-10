В Вильнюсе поступила угроза о "заминировании" ряда школ

Утром 10 сентября полиция Вильнюса получила письмо о якобы заложенной взрывчатке в нескольких школах литовской столицы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Утром в четверг полиция Вильнюса получила письмо с утверждением, что в указанных пяти учебных заведениях заложена взрывчатка, которая должна сработать в 10 часов утра.

С перечисленными в письме лицеями и гимназиями связались и направили туда патрули, однако полиция считает, что речь идет о ложной тревоге и прерывать учебный процесс нет необходимости.

Одновременно администрациям учреждений посоветовали обследовать территорию и в случае обнаружения подозрительных объектов звонить по номеру 112.

Ранее на этой неделе в Чехии более 200 человек эвакуировали из больницы из-за сообщения о заминировании.

В августе из-за ложного сообщения о заминировании приостановил работу аэропорт Кишинёва.