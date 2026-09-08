У Чехії понад 200 людей евакуювали з лікарні через повідомлення про замінування

У вівторок чеська поліція евакуювала з лікарні в Кадані близько 240 осіб, включаючи новонароджених дітей, через анонімне повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє видання České noviny, передає "Європейська правда".

Вранці до лікарні в Кадані надійшло повідомлення про замінування. Співробітників закладу та дитяче відділення, включаючи новонароджених, евакуювали до найближчого пункту невідкладної допомоги.

У лікарні залишилися дорослі пацієнти разом із необхідним персоналом, повідомив виконавчий директор медзакладу Павел Марек. На місце виїхали кінолог, рятувальники та психолог. Пожежники встановили перед лікарнею евакуаційні намети.

Після отримання повідомлення про замінування правоохоронці неодноразово обшукували будівлю, але бомби не знайшли.

Близько 9:40 за місцевим часом евакуйовані повернулися до лікарні.

Тим часом поліція розшукує аноніма, який повідомив про бомбу. Справу розслідують за підозрою у поширенні неправдивої інформації.

Як повідомлялося, 13 серпня в аеропорту столиці Молдови Кишинева оголошували евакуацію після анонімного повідомлення про нібито вибухівку.

В середині липня через фальшиве повідомлення про закладену вибухівку евакуйовували головний вокзал Праги, а у Литві – кілька об'єктів у Вільнюсі й Каунасі.