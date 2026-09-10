Три з п’яти уражених США танкерів пов’язані з російським тіньовим флотом

Три з п’яти танкерів, які 8 вересня уразили військові США, мають безпосередній зв’язок із російським тіньовим флотом.

Про це повідомив агенції "Укрінформ" уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише "Європейська правда".

За його словами, всі три судна перебувають під санкціями України та США, а одне – ще й під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

"Із п’яти танкерів, які 8 вересня уразили військові США, три мають безпосередній зв’язок із російським тіньовим флотом – це Kaviz, Charminar і Riesco. Ці танкери перевозили російську нафту, заходили в російські порти й використовувалися для роботи в умовах санкцій", – сказав Власюк.

За словами уповноваженого, Kaviz ходив в Усть-Лугу та Новоросійськ, перевозив російську нафту і мав практику вимкнення системи відстеження AIS. Судно було пов’язане з Fractal Marine DMCC – компанією, яку називають одним із ключових операторів російського тіньового флоту у перші роки після запровадження нафтових санкцій.

Судно Charminar ж заходило до Усть-Луги, Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга. Після санкцій Великої Британії проти Fractal Marine пов’язані з нею судна почали переводити на інших менеджерів, але самі операції з російською нафтою продовжилися. При цьому Charminar пов’язаний із судноплавною імперією, контрольованої іранським нафтовим магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхані, яка одночасно працює з іранською та російською нафтою.

А танкер Riesco, за словами Власюка, перевозив і російську, і іранську нафту, зокрема через перевалки з іншими підсанкційними танкерами.

Нагадаємо, США та Іран обмінялися ударами по військових суднах, що призвело до різкої ескалації війни, яка триває вже шість місяців. У результаті військового загострення ціни на нафту в світі зросли до рекордних показників. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться, а ціни на бензин різко впадуть "одразу після" проміжних виборів.