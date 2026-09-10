Трамп заявив, що війна в Ірані закінчиться відразу після проміжних виборів

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що війна з Іраном закінчиться, а ціни на бензин різко впадуть "одразу після" проміжних виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Трамп заявив, що іранське керівництво зараз загострює конфлікт, аби нашкодити республіканцям на проміжних виборах у листопаді.

"Я думаю, що війна закінчиться одразу після виборів", – сказав він, спілкуючись із журналістами на злітно-посадковій смузі під час поїздки до Техасу на з’їзд республіканців з нагоди проміжних виборів.

"Вони більше не зможуть триматися. Вони відчайдушно намагаються вплинути на вибори, щоб ми обрали туди приємну, слабку групу людей, залишили їх у спокої й дозволили їм мати свою ядерну зброю", – зазначив Трамп.

Прогноз президента щодо ще двох місяців війни гарантує, що республіканські кандидати й надалі муситимуть боротися з негативними наслідками конфлікту та його впливом на вартість життя. Республіканці вже давно побоюються, що економічні наслідки війни коштуватимуть їм більшості в Палаті представників і, можливо, у Сенаті.

Як повідомлялось, провідні помічники Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

Іран у середу заявив, що випустив ракети по американській базі в Йорданії та атакував 10 суден – США тим часом атакували п'ять іранських суден.