США та Іран обмінялися ударами по військових суднах

Іран заявив, що випустив ракети по американській базі в Йорданії та атакував 10 суден – США тим часом заявляють, що атакували 5 іранських суден.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters і Центральне командування США (CENTCOM).

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повідомив, що вночі середи, 9 вересня, випустила балістичні ракети по базі в Йорданії, яку використовують американські військові. А також – атакувала 10 американських суден. Тоді як США повідомили про знищення 5 іранських нафтових танкерів. Це призвело до різкої ескалації війни, яка триває вже шість місяців.

США заявляють, що завдали останніх ударів після того, як Іран двічі обстріляв корабель ВМС США балістичними ракетами.

"Американський військовий корабель успішно уникнув спроб іранських атак і продовжив патрулювання у водах регіону. Жоден американський військовослужбовець не постраждав", – повідомляє Центральне командування.

Зростання кількості атак як з боку США, так і з боку Ірану порушило місяць відносного затишшя на Близькому Сході.

Раніше, у суботу, 5 вересня, американські військові заявили, що завдали удару по трьох іранських нафтових танкерах після того, як Корпус вартових ісламської революції запустив балістичні ракети у бік кораблів ВМС США.

Своєю чергою управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 36 об’єктів за підтримку авіаційного сектору Ірану.