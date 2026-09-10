Реєстр збитків від агресії РФ відкрив прийом заяв за трьома останніми категоріями для бізнесу

Реєстр збитків України внаслідок російської агресії починає прийом заяв від постраждалих за трьома останніми категоріями для юридичних осіб – про вимушене переміщення бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні витрати.

Про це повідомили у пресслужбі Реєстру, пише "Європейська правда".

З 10 вересня 2026 року Реєстр збитків для України відкрив можливість подання заяв на отримання компенсації за трьома останніми категоріями для юридичних осіб – "Переміщення (евакуація) бізнесу" (C3.3), "Інші економічні втрати" (C3.4), "Гуманітарні витрати" (C4).

Заяви в категоріях С можуть подавати будь-які юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, у тому числі – державні та комунальні підприємства та установи.

У категорії С3.3 можна подати заяву щодо відшкодування витрат на евакуацію або переміщення бізнесу, включаючи транспортні та логістичні витрати, витрат на повторний запуск бізнесу, оренду житла для працівників та інші прямі витрати, а також щодо втрати прибутку внаслідок такої евакуації бізнесу.

У категорії С3.4 юридичні особи можуть подати заяву щодо інших економічних втрат, завданих російською агресією, якщо такі втрати не підпадають під інші категорії С.

Категорія С4 охоплює гуманітарні витрати юридичних осіб на підтримку працівників та їхніх близьких членів родини, які постраждали внаслідок російської агресії – як, наприклад, витрати на евакуацію, забезпечення тимчасовим житлом, наданням невідкладної медичної допомоги тощо.

На підтвердження поданих заяв необхідно подати наявні відповідні докази, а також вказати орієнтовну суму вимоги та методологію її розрахунку.

Умовами для прийнятності заявок є те, що має йтися про збитки, завдані завдані 24 лютого 2022 року або пізніше; збитки на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води; збитки, які є безпосереднім наслідком міжнародно-протиправних дій РФ проти України.

Заяви до Реєстру можна подати через вебпортал "Дія".

Наприкінці серпня Реєстр збитків почав приймати заяви за низкою категорій для держави Україна та юридичних осіб, а також щодо втрати роботи фізичними особами.