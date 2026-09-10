Реестр ущерба от агрессии РФ открыл прием заявлений по трем последним категориям для бизнеса

Реестр ущерба Украины от российской агрессии начинает прием заявлений от пострадавших по трем последним категориям для юридических лиц – о вынужденном перемещении бизнеса, других экономических потерях и гуманитарных расходах.

Об этом сообщили в пресс-службе Реестра, пишет "Европейская правда".

С 10 сентября 2026 года Реестр ущерба для Украины открыл возможность подачи заявлений на получение компенсации по трем последним категориям для юридических лиц – "Перемещение (эвакуация) бизнеса" (C3.3), "Прочие экономические потери" (C3.4), "Гуманитарные расходы" (C4).

Заявления в категориях С могут подавать любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе – государственные и коммунальные предприятия и учреждения.

В категории С3.3 можно подать заявление о возмещении расходов на эвакуацию или перемещение бизнеса, включая транспортные и логистические расходы, расходы на повторный запуск бизнеса, аренду жилья для работников и другие прямые расходы, а также о потере прибыли в результате такой эвакуации бизнеса.

В категории С3.4 юридические лица могут подать заявление о других экономических убытках, причиненных российской агрессией, если такие убытки не подпадают под другие категории С.

Категория С4 охватывает гуманитарные расходы юридических лиц на поддержку работников и их близких членов семьи, пострадавших в результате российской агрессии – например, расходы на эвакуацию, обеспечение временным жильем, оказание неотложной медицинской помощи и т. п.

В подтверждение поданных заявлений необходимо представить имеющиеся соответствующие доказательства, а также указать ориентировочную сумму требования и методологию её расчёта.

Условиями приемлемости заявок являются: ущерб, причиненный 24 февраля 2022 года или позднее; ущерб на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды; ущерб, являющийся непосредственным следствием международно-противоправных действий РФ против Украины.

Заявления в Реестр можно подать через веб-портал "Дія".

В конце августа Реестр ущерба начал принимать заявления по ряду категорий от государства Украина и юридических лиц, а также в связи с потерей работы физическими лицами.