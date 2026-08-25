Реєстр збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну

Громадяни, що втратили оплачувану роботу внаслідок російської агресії, відтепер можуть подавати заяви до Реєстру збитків для України, щоб отримати компенсацію.

Про це "Європейській правді" повідомили у Реєстрі збитків.

25 серпня Реєстр оголосив про відкриття нової категорії для подання заяв – категорії A3.4: втрата оплачуваної роботи.

Категорія заяв А3.4 дає можливість подати заяву про компенсацію та захистити свої майнові права тим людям, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими в Україні та втратили її 24 лютого 2022 року або після цієї дати внаслідок протиправних дій Російської Федерації.

Заяви у цій категорії охоплюють два типи постраждалих. Це особи, які працювали за наймом: фізичні особи, які мали усний або письмовий трудовий договір (угоду), що передбачав виплату їм заробітної плати чи іншої винагороди за працю.

Або ж це самозайняті особи: фізичні особи, які здійснювали незалежну професійну чи індивідуальну господарську діяльність, але не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП) відповідно до законодавства України.

Заяви можуть подаватися щодо компенсації втраченого доходу (наприклад, заробітної плати, надбавок, пільг тощо), не отриманого внаслідок фактичної втрати роботи. Така компенсація має бути виражена як сума, що не була отримана за певний період (наприклад, за місяць або рік).

Для подання заяви людина має вказати необхідні відомості та надати наявні докази втрати оплачуваної роботи.

У Реєстрі звертають увагу, що завдяки інтеграції з базою даних Пенсійного фонду України, інформація щодо історії працевлаштування та отриманих доходів заявників буде підтягуватися автоматично, що значно спростить процес подання заяви.

Заяви фізичних осіб, зареєстрованих як фізичні особи-підприємці (ФОП), які втратили прибуток від свого бізнесу внаслідок агресії Російської Федерації, мають подаватися до іншої категорії – А3.5: втрата приватного підприємництва.

Заяви, що відповідають установленим вимогам, будуть внесені до Реєстру та в подальшому передані на розгляд майбутньої Компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір виплати.

Подати заяву можна на вебпорталі "Дія".

З 29 квітня Реєстр збитків від російської агресії проти України розпочав прийом заяв за ще п’ятьма категоріями – від юридичних осіб та органів влади різного рівня.

Щодо особистих збитків українців внаслідок війни заявки приймаються за категоріями групи А, які відкрили першими. У лютому Реєстр збитків почав прийом заяв щодо вимушеного переміщення за межі України внаслідок агресії Росії, у березні – від ФОПів, які втратили бізнес через війну.

"ЄвроПравда" також опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.