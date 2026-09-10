На пляжі Румунії виявили уламок безпілотника

Вранці 10 вересня на пляжі в районі Корбу, неподалік Капу-Мідія в Румунії, туристи виявили уламки безпілотника.

Про це пише digi24 із посиланням на дані Міністерства оборони Румунії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що туристи помітили підозрілий об’єкт та повідомили про це владу, після чого на місце прибула поліція.

Пізніше для огляду уламка прибула й група саперів МВС Румунії. Після огляду група знешкодження вибухонебезпечних предметів підтвердила, що у фрагментах не було вибухового заряду й знешкодила уламок на міці.

Фото: digi24

27 серпня румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний.

30 серпня для північно-східної частини повіту Тулча оголосили тривогу після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

Також писали, що виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Румунії Оана Цою стверджує, що її країна зазнала найбільшої на східному фланзі НАТО кількості вторгнень дронів.