У Румунії заявили, що зазнали найбільшої кількості вторгнень дронів на східному фланзі НАТО

Виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Румунії Оана Цою стверджує, що її країна зазнала найбільшої на східному фланзі НАТО кількості вторгнень дронів.

Про це вона сказала на щорічній конференції румунських дипломатів у понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Оана Цою також згадала про ситуацію в оборонній сфері Румунії, оскільки питання безпеки було "компонентом, що домінував у порядку денному останніми роками".

Вона підкреслила, що Румунія зазнала найбільшої кількості вторгнень дронів на всьому східному фланзі. Варто зазначити, що кордони Румунії порушували не лише російські дрони, у порту Констанци одного разу вибухнув збитий з курсу український морський дрон.

"Разом із вами, а особливо з фахівцями румунської армії та інших відповідальних інституцій, нам вдалося відкрито розглянути ці ризики та їхню зростаючу частоту, а також негативні наслідки для Румунії, спричинені незаконною загарбницькою війною Росії проти України, і ухвалити необхідні рішення та вжити відповідних заходів. Протягом останнього року Румунія запровадила в Кримінальному кодексі суворіші покарання – позбавлення волі – для тих, хто організовує ухилення від санкцій, накладених на Російську Федерацію", – заявила Оана Цою.

Очільниця Міністерства закордонних справ підтвердила незмінну підтримку України в умовах війни, також згадавши про поточний процес перегляду США своєї військової присутності в Європі.

"Румунія вирішила стати міцним опорним пунктом як у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, так і, завдяки цьому зміцненому стратегічному партнерству, одним із міцних опорних пунктів між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки", – підкреслила вона.

Разом з тим виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце не вважає, що Росія має намір атакувати країну-члена НАТО.

У Румунії в неділю, 30 серпня, для північно-східної частини повіту Тулча оголосили тривогу після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

27 серпня румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний.