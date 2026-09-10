На пляже в Румынии обнаружили обломок беспилотника

Утром 10 сентября на пляже в районе Корбу, недалеко от Капу-Мидия в Румынии, туристы обнаружили обломки беспилотника.

Об этом пишет digi24 со ссылкой на данные Министерства обороны Румынии, передает "Европейская правда".

Отмечается, что туристы заметили подозрительный объект и сообщили об этом властям, после чего на место прибыла полиция.

Позже для осмотра обломка прибыла и группа саперов МВД Румынии. После осмотра группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов подтвердила, что в фрагментах не было взрывчатого заряда, и обезвредила обломок на месте.

Фото: digi24

27 августа румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.

30 августа для северо-восточной части уезда Тулча объявили тревогу после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.

Также сообщалось, что исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою утверждает, что её страна подверглась наибольшему на восточном фланге НАТО количеству вторжений дронов.