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Норвегія хоче створити національний реєстр самогубств

Новини — Четвер, 10 вересня 2026, 16:55 — Уляна Кричковська-Богданова

У Норвегії планують створити постійний національний реєстр самогубств.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Зазначається, що реєстр базуватиметься на системі моніторингу самогубств у сфері психіатричної допомоги та міждисциплінарного спеціалізованого лікування наркотичної залежності.

"У Норвегії занадто багато людей закінчують життя самогубством (...) Ми ставимося до цього з надзвичайною серйозністю. Ми прагнемо створити постійний національний реєстр самогубств, оскільки заходи, які ми вживаємо для запобігання самогубствам, мають ґрунтуватися на найкращих можливих знаннях", – заявив міністр охорони здоров’я та соціального забезпечення Ян Крістіан Вестре.

Система збору даних про самогубства у сфері психіатричної допомоги та спеціалізованого лікування наркотичної залежності була запущена у 2019 році Національним центром досліджень та профілактики самогубств при Університеті Осло.

У рамках моніторингу збирають інформація про основні характеристики пацієнтів, які померли, про те, на якому етапі лікування вони перебували, та про послуги, які вони отримували. 

У рамках цього дослідження збираються дані про пацієнтів, що за чинним законодавством вимагає винятку з обов’язку медичних працівників щодо збереження конфіденційності. Цей виняток, своєю чергою, діє до 31 грудня 2027 року і не буде продовжений. 

Тому уряд пропонує зробити це дослідження постійним елементом у вигляді реєстру якості в рамках реєстру причин смерті. 

19 серпня у Франції набув чинності багатостраждальний закон про асистований суїцид. 

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Норвегія
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