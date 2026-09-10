Норвегия хочет создать национальный реестр самоубийств

В Норвегии планируют создать постоянный национальный реестр самоубийств.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что реестр будет основан на системе мониторинга самоубийств в сфере психиатрической помощи и междисциплинарного специализированного лечения наркотической зависимости.

"В Норвегии слишком много людей кончают жизнь самоубийством (...) Мы относимся к этому с чрезвычайной серьезностью. Мы стремимся создать постоянный национальный реестр самоубийств, поскольку меры, которые мы принимаем для предотвращения самоубийств, должны основываться на наилучших возможных знаниях", – заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Ян Кристиан Вестре.

Система сбора данных о самоубийствах в сфере психиатрической помощи и специализированного лечения наркотической зависимости была запущена в 2019 году Национальным центром исследований и профилактики самоубийств при Университете Осло.

В рамках мониторинга собирается информация об основных характеристиках умерших пациентов, о том, на каком этапе лечения они находились, и об услугах, которые они получали.

В рамках этого исследования собираются данные о пациентах, что в соответствии с действующим законодательством требует исключения из обязанности медицинских работников по соблюдению конфиденциальности. Это исключение, в свою очередь, действует до 31 декабря 2027 года и не будет продлено.

Поэтому правительство предлагает сделать это исследование постоянным элементом в виде реестра качества в рамках реестра причин смерти.

19 августа во Франции вступил в силу долгожданный закон об ассистированном суициде.

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