Україна розпочала переговори з ЄС щодо приєднання до європейських супутникових систем 

Європейська комісія розпочала переговори з Україною щодо її приєднання до програми ЄС із безпечного супутникового зв'язку IRIS².

Про це повідомив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс, передає Euractiv, пише "Європейська правда".

Виступаючи у четвер на Міжнародному космічному саміті в Парижі, єврокомісар заявив, що така співпраця допоможе збройним силам країн ЄС та України координувати свої дії "в рамках єдиної системи".

У липні минулого року Кубілюс заявив, що хотів би, щоб Україна приєдналася до IRIS² – супутникової групи ЄС із безпечного зв’язку, яка, як очікується, почне запускати супутники до 2029 року. Ця система, яку Комісія позиціонує як надзвичайно безпечну, призначена для забезпечення зв’язку, зокрема для військових та дипломатичних потреб.

"Ми розпочали переговори щодо приєднання України до Govsatcom та IRIS²", – сказав посадовець.

Нагадаємо, у січні єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.