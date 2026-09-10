Украина начала переговоры с ЕС о присоединении к европейским спутниковым системам

Европейская комиссия начала переговоры с Украиной о её присоединении к программе ЕС по безопасной спутниковой связи IRIS².

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передаёт Euractiv, пишет "Европейская правда".

Выступая в четверг на Международном космическом саммите в Париже, еврокомиссар заявил, что такое сотрудничество поможет вооруженным силам стран ЕС и Украины координировать свои действия "в рамках единой системы".

В июле прошлого года Кубилюс заявил, что хотел бы, чтобы Украина присоединилась к IRIS² – спутниковой группе ЕС по безопасной связи, которая, как ожидается, начнет запускать спутники к 2029 году. Эта система, которую Комиссия позиционирует как чрезвычайно безопасную, предназначена для обеспечения связи, в частности для военных и дипломатических нужд.

"Мы начали переговоры о присоединении Украины к Govsatcom и IRIS²", – сказал чиновник.

Напомним, в январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс объявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для проведения военной разведки, поскольку растут сомнения в приверженности США европейской обороне.