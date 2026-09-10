Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

У заяві лідери засудили війну РФ в Україні, а також віддали шану мужності українського народу та його захисників.

Обидва лідери підкреслили важливість продовження реформ в Україні на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

"Канада залишається відданим партнером у підтримці цих зусиль", – акцентували у заяві.

У заяві наголосили, що Канада й надалі "задовольнятиме найнагальніші військові потреби України та підтримуватиме операцію "UNIFIER", термін дії якої подовжено до 2029 року".

Також Канада продовжуватиме зміцнювати Збройні Сили України, приділяючи особливу увагу "нагальній потребі у засобах протиповітряної оборони та перехоплювачах, а також надаватиме підготовку, військову техніку, боєприпаси та іншу критично важливу військову підтримку".

"Обидві країни поглиблять співпрацю у сферах розвідки, кіберзахисту, засобів протидії безпілотникам та електронного придушення, а також у протидії гібридним загрозам та іноземним маніпуляціям інформацією. Канада продовжуватиме працювати з партнерами над створенням системи політично та юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії з боку Російської Федерації", – наголосили у заяві.

Також зазначається, що Канада та Україна створять довгострокове партнерство в оборонній промисловості для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії дронам та електронного придушення, а також боєприпасів.

Окрім цього, країни розширять торгівлю та інвестиції в рамках модернізованої Угоди про вільну торгівлю, сприятимуть розвитку державно-приватних партнерств та мобілізуватимуть капітал і рішення щодо зниження ризиків, необхідні для підтримки відновлення та реконструкції України.

Окремо Канада та Україна домовилися поглибити співпрацю у сферах енергетичної безпеки та критично важливих корисних копалин, промисловості та сталого управління лісовими ресурсами, а також зміцнять зв’язки між інноваторами та дослідниками у галузях ШІ, кібербезпеки, космосу, біотехнологій та цифрового урядування.

Країни також співпрацюватимуть з метою забезпечення надійної та безпечної навігації в Чорному морі, а також подальшого зриву діяльності та стримування "тіньового флоту" Росії.

Окрім цього, Канада зобов’язалася зберегти та посилити економічний тиск на РФ.

Як повідомлялося, президент України перебуває у Канаді з триденним візитом разом з першою леді Оленою Зеленською.

Цього дня Зеленський заявив, що Канада підготувала новий пакет допомоги із засобами протиповітряної оборони для України.