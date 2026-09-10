Зеленський анонсував новий пакет допомоги з ППО від Канади

Президент Володимир Зеленський заявив, що Канада підготувала новий пакет допомоги із засобами протиповітряної оборони для України.

Про це він повідомив під час зустрічі з канадським прем’єром Марком Карні в Калгарі, пише "Європейська правда".

Президент України заявив, що Канада передає "дуже важливий пакет засобів протиповітряної оборони". Зеленський відмовився розкривати деталі та вміст партії допомоги.

"Це дуже важливий пакет засобів протиповітряної оборони, це має вирішальне значення. У світі існує великий дефіцит у цій сфері, і ми вдячні за це", – сказав Зеленський.

Крім того, за словами президента, Канада надасть Україні необхідну підтримку для проходження зими.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський перебуває у Канаді з триденним візитом разом з першою леді Оленою Зеленською.

На шляху до Канади Зеленський зупинявся в Ісландії і зустрівся там з очільницею МЗС країни.

Перед тим Зеленський з першою леді були з дводенним візитом у Норвегії, основною його причиною був похорон короля Гаральда V. Паралельно український президент мав серію зустрічей, у тому числі – з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".