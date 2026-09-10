Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая предусматривает намерение двух стран поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

В заявлении лидеры осудили войну РФ в Украине, а также отдали дань уважения мужеству украинского народа и его защитников.

Оба лидера подчеркнули важность продолжения реформ в Украине на пути к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО.

"Канада остается верным партнером в поддержке этих усилий", – отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркнули, что Канада и в дальнейшем "будет удовлетворять самые насущные военные потребности Украины и поддерживать операцию "UNIFIER", срок действия которой продлен до 2029 года".

Также Канада будет продолжать укреплять Вооруженные Силы Украины, уделяя особое внимание "насущной потребности в средствах противовоздушной обороны и перехватчиках, а также будет предоставлять подготовку, военную технику, боеприпасы и другую критически важную военную поддержку".

"Обе страны углубят сотрудничество в сферах разведки, киберзащиты, средств противодействия беспилотникам и электронного подавления, а также в противодействии гибридным угрозам и иностранным манипуляциям информацией. Канада будет продолжать работать с партнерами над созданием системы политически и юридически обязательных гарантий безопасности, чтобы предотвратить любую будущую агрессию со стороны Российской Федерации", – подчеркнули в заявлении.

Также отмечается, что Канада и Украина создадут долгосрочное партнерство в оборонной промышленности для совместного производства беспилотных систем, средств противодействия дронам и электронного подавления, а также боеприпасов.

Кроме того, страны расширят торговлю и инвестиции в рамках модернизированного Соглашения о свободной торговле, будут содействовать развитию государственно-частных партнерств и мобилизовывать капитал и решения по снижению рисков, необходимые для поддержки восстановления и реконструкции Украины.

Отдельно Канада и Украина договорились углубить сотрудничество в сферах энергетической безопасности и критически важных полезных ископаемых, промышленности и устойчивого управления лесными ресурсами, а также укрепят связи между инноваторами и исследователями в областях ИИ, кибербезопасности, космоса, биотехнологий и цифрового управления.

Страны также будут сотрудничать с целью обеспечения надёжной и безопасной навигации в Чёрном море, а также дальнейшего срыва деятельности и сдерживания "теневого флота" России.

Кроме того, Канада обязалась сохранить и усилить экономическое давление на РФ.

Как сообщалось, президент Украины находится в Канаде с трехдневным визитом вместе с первой леди Еленой Зеленской.

В этот день Зеленский заявил, что Канада подготовила новый пакет помощи со средствами противовоздушной обороны для Украины.