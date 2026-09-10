Канада виділяє 350 млн доларів на ракети-перехоплювачі для України

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна виділить 350 млн канадських доларів (253 доларів США) на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України.

Про це Карні заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Калгарі, повідомляє "Європейська правда".

Карні заявив, що постачання перехоплювачів відбуватиметься через механізм Jump Start США.

"Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів доларів допоможе захистити народ України, її інфраструктуру та повітряний простір", – заявив прем’єр Канади.

Крім того, Карні анонсував, що Канада планує збільшити виробництво дронів. Протягом двох років країна готується досягти масштабів виробництва мільйони одиниць, а третину виготовлених безпілотників Канада зобов’язується передавати Силам оборони України.

Також глава канадського уряду заявив про посилення співпраці з Україною у сфері виробництва безпілотних систем.

"На міждержавному рівні Канада та Україна налагоджують довгострокове партнерство для спільного виробництва безпілотних систем, технологій протидії дронам та пріоритетних боєприпасів, поєднуючи ваш бойовий досвід із канадським програмним забезпеченням для виробництва та штучним інтелектом", – заявив Карні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський перебуває у Канаді з триденним візитом разом з першою леді Оленою Зеленською.

Під час візиту президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.