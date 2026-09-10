Канада выделяет 350 млн долларов на ракеты-перехватчики для Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна выделит 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) на закупку ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны Украины.

Об этом Карни заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари, сообщает "Европейская правда".

Карни заявил, что поставки перехватчиков будут осуществляться через механизм Jump Start США.

"Этот пакет оборудования стоимостью 350 миллионов долларов поможет защитить народ Украины, её инфраструктуру и воздушное пространство", – заявил премьер Канады.

Кроме того, Карни объявил, что Канада планирует увеличить производство дронов. В течение двух лет страна намерена достичь масштабов производства в миллионы единиц, а треть изготовленных беспилотников Канада обязуется передавать Силам обороны Украины.

Также глава канадского правительства заявил об укреплении сотрудничества с Украиной в сфере производства беспилотных систем.

"На межгосударственном уровне Канада и Украина налаживают долгосрочное партнерство для совместного производства беспилотных систем, технологий противодействия дронам и приоритетных боеприпасов, объединяя ваш боевой опыт с канадским программным обеспечением для производства и искусственным интеллектом", – заявил Карни.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с трёхдневным визитом вместе с первой леди Еленой Зеленской.

В ходе визита президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая предусматривает намерение двух стран поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.