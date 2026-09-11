Румунія підіймала F-16 через групу цілей біля кордону з Україною

Вранці у п’ятницю Румунія підіймала у повітря свої винищувачі F-16 для моніторингу повітряних цілей, які наблизилися до її кордону з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

У Міноборони повідомили, що 11 вересня близько 04:15 система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей приблизно за 16 км на північ від Вилкового в Одеській області. Варто зауважити, що в той час Повітряні сили України повідомили про рух російських дронів на Одещину.

Національний військовий командний центр повідомив про це Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, яка розіслала оповіщення для населення RO-Alert в північній частині повіту Тулча о 04:36.

Два літаки F-16 румунських ВПС злетіли з 86-ї авіабази у Борчі для спостереження за ситуацією.

Повітряна тривога у північній частині повіту Тулча закінчилася о 6:30 ранку. Про порушення румунського повітряного простору не повідомлялося.

10 вересня мешканці північної частини румунського повіту Тулча отримали екстрене повідомлення системи оповіщення через "можливе падіння предметів з неба".

Того ж дня на пляжі в районі Корбу, неподалік Капу-Мідія в Румунії, туристи виявили уламки безпілотника.