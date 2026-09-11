Румыния подняла в воздух истребители F-16 из-за группы целей у границы с Украиной

Утром в пятницу Румыния подняла в воздух свои истребители F-16 для отслеживания воздушных целей, приблизившихся к её границе с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

В Минобороны сообщили, что 11 сентября около 04:15 система радиолокационного наблюдения обнаружила группу воздушных целей примерно в 16 км к северу от Вилкового в Одесской области. Стоит отметить, что в то же время Воздушные силы Украины сообщили о движении российских дронов в направлении Одесской области.

Национальный военный командный центр сообщил об этом Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, которая разослала оповещение для населения RO-Alert в северной части уезда Тулча в 04:36.

Два самолета F-16 румынских ВВС взлетели с 86-й авиабазы в Борчи для наблюдения за ситуацией.

Воздушная тревога в северной части уезда Тулча закончилась в 6:30 утра. О нарушении румынского воздушного пространства не сообщалось.

10 сентября жители северной части румынского уезда Тулча получили экстренное сообщение системы оповещения о "возможном падении предметов с неба".

В тот же день на пляже в районе Корбу, недалеко от Капу-Мидия в Румынии, туристы обнаружили обломки беспилотника.