На півночі Румунії оголосили тривогу через повітряні цілі біля кордону з Україною

У четвер, 10 вересня, після обіду мешканці північної частини румунського повіту Тулча отримали екстрене повідомлення системи через "можливе падіння предметів з неба".

Про це пише digi24, передає "Європейська правда".

Як повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії, близько 15:00 військова радіолокаційна система зафіксувала групу повітряних цілей, які пролітали поблизу румунсько-українського кордону, неподалік острова Зміїний.

Для спостереження за ситуацією в повітря підняли два винищувачі F-18, також до операції залучили вертоліт IAR 330 Puma SOCAT.

Національний військовий командний центр повідомив румунську Головну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення. Близько 15:50 жителям північної частини повіту Тулча надіслали повідомлення RO-Alert.

Людей закликали зберігати спокій та сховатися у підвалах або укриттях цивільної оборони. За відсутності укриття рекомендували залишатися всередині будівель, подалі від вікон та зовнішніх стін.

Орієнтовна тривалість тривоги становила 90 хвилин.

Цього дня на пляжі в районі Корбу, неподалік Капу-Мідія в Румунії, туристи виявили уламки безпілотника.

30 серпня для північно-східної частини повіту Тулча оголосили тривогу після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

Також писали, що виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Румунії Оана Цою стверджує, що її країна зазнала найбільшої на східному фланзі НАТО кількості вторгнень дронів.