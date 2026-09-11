В ЄС хочуть визначити обсяг дефіциту фінансування України, перш ніж обговорювати його покриття

Європейський Союз має провести детальну оцінку та визначити обсяги зростаючих бюджетних потреб України, перш ніж ухвалювати рішення про те, як покрити ці потреби.

Про це в інтерв’ю Euronews сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає "Європейська правда".

Єврокомісар зазначив, що спочатку необхідно з’ясувати "відкриті питання", пов’язані з бюджетними потребами України. Його заява пролунала після того, як Київ звернувся до своїх союзників із проханням покрити дефіцит фінансування у розмірі 23 млрд євро.

"Звісно, нам потрібно провести належну, детальну оцінку, але ми розуміємо, що війна продовжує вирувати з великою інтенсивністю. Навпаки, Росія навіть посилює свої атаки. Відповідно, економічна ситуація в Україні також дуже складна. Тому ми розуміємо, що це може призвести до збільшення потреб України у фінансуванні", – заявив Домбровскіс.

Українська влада наполягає, що 23 млрд євро потрібні на утримання військовослужбовців, соціальну підтримку та закупівлю озброєння.

Однак Брюссель поки що не впевнений у цій сумі й вимагає детального розшифрування, щоб зрозуміти, наскільки великим є цей дефіцит, звідки він береться і як його можна покрити.

Як можливе рішення президент України Володимир Зеленський запропонував ЄС прискорити виплати в рамках кредиту у розмірі 90 млрд євро. Однак це порушило б початковий графік ЄС, за яким 45 млрд євро зарезервовано на 2026 рік, а ще 45 млрд євро – на 2027 рік. Дострокове надання коштів створює ризик вичерпання допомоги вже наступного року, вважають у Брюсселі.

"Насамперед нам потрібно з’ясувати, у чому саме полягають ці додаткові потреби у фінансуванні, а потім обговорити з українською владою, як ми їх фінансуватимемо", – сказав Домбровскіс, зазначивши, що кредит у розмірі 90 млрд євро дозволяє "певні коригування".

Дефіцит коштів викликав питання щодо підзвітності та прозорості – проблем, які переслідують Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Країна стикалася з численними корупційними скандалами та повідомленнями про шахрайство, розтрати та нецільове використання коштів. Як умову надання кредиту Київ надав Брюсселю права на моніторинг своїх банківських рахунків. Єврокомісія також перевіряє контракти на закупівлю озброєння.

"Ми приділяємо дуже велику увагу питанням належного врядування, належного управління фінансами та боротьби з корупцією в усіх цих програмах, і це також є частиною умов нашої програми макрофінансової допомоги", – сказав Домбровскіс.

Наразі в рамках траншу на суму 45 млрд євро, виділеного на 2026 рік, Україні було виплачено 3,2 млрд євро бюджетної допомоги та 8,35 млрд євро військової допомоги.

Як альтернативу для фінансування Україна закликала країни ЄС переглянути можливість використання заморожених активів Центрального банку Росії. ЄС володіє цими активами на суму 210 млрд євро, більшість з яких зберігається в депозитарії Euroclear у Бельгії.

Як повідомляла "Європейська правда", у Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.

Детально про повернення до дискусії про використання росактивів – у статті Російські гроші ставлять на розморозку. Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель