В ЕС хотят определить объем дефицита финансирования Украины, прежде чем обсуждать его покрытие

Европейский Союз должен провести подробную оценку и определить объемы растущих бюджетных потребностей Украины, прежде чем принимать решение о том, как покрыть эти потребности.

Об этом в интервью Euronews заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает "Европейская правда".

Еврокомиссар отметил, что сначала необходимо выяснить "открытые вопросы", связанные с бюджетными потребностями Украины. Его заявление прозвучало после того, как Киев обратился к своим союзникам с просьбой покрыть дефицит финансирования в размере 23 млрд евро.

"Конечно, нам нужно провести надлежащую, подробную оценку, но мы понимаем, что война продолжает бушевать с большой интенсивностью. Россия даже усиливает атаки. Соответственно, экономическая ситуация в Украине также очень сложная. Поэтому мы понимаем, что это может привести к увеличению потребностей Украины в финансировании", – заявил Домбровскис.

Украинские власти настаивают, что 23 млрд евро нужны на содержание военнослужащих, социальную поддержку и закупку вооружения.

Однако Брюссель пока не уверен в этой сумме и требует подробной разбивки, чтобы понять, насколько велик этот дефицит, откуда он берется и как его можно покрыть.

В качестве возможного решения президент Украины Владимир Зеленский предложил ЕС ускорить выплаты в рамках кредита в размере 90 млрд евро. Однако это нарушило бы первоначальный график ЕС, согласно которому 45 млрд евро зарезервированы на 2026 год, а еще 45 млрд евро – на 2027 год. Досрочное предоставление средств создает риск исчерпания помощи уже в следующем году, считают в Брюсселе.

"Прежде всего нам нужно выяснить, в чем именно заключаются эти дополнительные потребности в финансировании, а затем обсудить с украинскими властями, как мы будем их финансировать", – сказал Домбровскис, отметив, что кредит в размере 90 млрд евро допускает "определенные корректировки".

Дефицит средств вызвал вопросы относительно подотчетности и прозрачности – проблем, которые преследуют Украину с начала полномасштабного вторжения России. Страна сталкивалась с многочисленными коррупционными скандалами и сообщениями о мошенничестве, растратах и нецелевом использовании средств. В качестве условия предоставления кредита Киев предоставил Брюсселю право на мониторинг своих банковских счетов. Еврокомиссия также проверяет контракты на закупку вооружения.

"Мы уделяем очень большое внимание вопросам надлежащего управления, надлежащего управления финансами и борьбы с коррупцией во всех этих программах, и это также является частью условий нашей программы макрофинансовой помощи", – сказал Домбровскис.

В настоящее время в рамках транша на сумму 45 млрд евро, выделенного на 2026 год, Украине было выплачено 3,2 млрд евро бюджетной помощи и 8,35 млрд евро военной помощи.

В качестве альтернативы для финансирования Украина призвала страны ЕС рассмотреть возможность использования замороженных активов Центрального банка России. ЕС владеет этими активами на сумму 210 млрд евро, большинство из которых хранится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Как сообщала "Европейская правда", в Европе появилась новая идея о том, как все же использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, развеяв опасения Бельгии, которая видит в этом шаге юридические риски для себя.

Подробнее о возобновлении дискуссии об использовании российских активов – в статье Российские деньги ставят на размораживание. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель.