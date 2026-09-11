Скандальний польський політик похвалився, як нищить молотом пам'ятник УПА

У Польщі голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун пошкодив пам’ятник УПА у селищі Бялисток, що у Грубешівському повіті Люблінського воєводства.

Відповідним відео він похвалився у соцмережах, передає "Європейська правда".

На відео Браун вирішив розповісти про свій візит до пам’ятника УПА. Лідер "Конфедерації польської корони" заявив, що цей пам’ятник слід негайно демонтувати.

Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji❗️



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ – Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026

"Цю справу слід було вирішити вже першого дня після виявлення цієї, до речі, анонімної самовільної споруди силами служб, і зовсім не обов’язково спеціальних. Цей обеліск, що ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків, має бути демонтований за допомогою професійного обладнання, яке слід негайно доставити сюди після задокументування злочину виправдання нацизму та бандеризму", – зазначив політик.

Браун наголосив, що цією справою мала б зайнятися поліція або інші відповідні служби вже в той момент, коли пам’ятник було відкрито.

Браун на відео з допомогою молота розбиває вибиті на камені імена українців.

Гранітний обеліск вшановує пам’ять українців, які загинули в боях проти радянського НКВС. Він стоїть у селищі Бялисток, у гміні Долгобичув (Грубешівський повіт). Саме тут у 1946 році поховали загиблих українців, тож пам’ятник встановлено безпосередньо на місці масового поховання.

Місце пам’яті функціонує з 90-х років, а у нинішньому вигляді – у вигляді каменя з викарбуваними на ньому іменами загиблих – з 2019 року. Обеліск уже кілька разів піддавався вандалізму. Влітку 2026 року його обмалювали фарбою з балончика, а також вирізали арку, що прикрашала камінь. Посольство України тоді офіційно засудило цей акт вандалізму.

Днями цей пам’ятник вже пережив черговий акт вандалізму, поліція розшукує причетних.

Варто зауважити, що наприкінці серпня заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький заявив, що поява таких постатей як Степан Бандера та Роман Шухевич у Національному пантеоні України призведе до великих проблем з інтеграцією країни до ЄС.

Читайте також: "Бандеризм" переміг у Польщі. Пояснюємо, як минуле захопило політику сусідів щодо України.