Скандальный польский политик похвастался тем, как разбивает молотком памятник УПА

В Польше лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун повредил памятник УПА в поселке Бялысток, расположенном в Грубешевском повете Люблинского воеводства.

Соответствующим видео он похвастался в соцсетях, передает "Европейская правда".

На видео Браун решил рассказать о своём визите к памятнику УПА. Лидер "Конфедерации польской короны" заявил, что этот памятник следует немедленно демонтировать.

Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji❗️



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ – Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026

"Этот вопрос следовало решить уже в первый день после обнаружения этой, кстати, анонимной самовольной постройки силами служб, и вовсе не обязательно специальных. Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида против поляков, должен быть демонтирован с помощью профессионального оборудования, которое следует немедленно доставить сюда после документирования преступления оправдания нацизма и бандеризма", – отметил политик.

Браун подчеркнул, что этим делом должна была заняться полиция или другие соответствующие службы уже в тот момент, когда памятник был открыт.

На видео Браун с помощью молотка разбивает высеченные на камне имена украинцев.

Гранитный обелиск чтит память украинцев, погибших в боях против советского НКВД. Он стоит в поселке Бялысток, в гмине Долгобычув (Грубешевский повет). Именно здесь в 1946 году похоронили погибших украинцев, поэтому памятник установлен непосредственно на месте массового захоронения.

Место памяти функционирует с 90-х годов, а в нынешнем виде – в виде камня с высеченными на нём именами погибших – с 2019 года. Обелиск уже несколько раз подвергался вандализму. Летом 2026 года его испачкали краской из баллончика, а также вырезали арку, украшавшую камень. Посольство Украины тогда официально осудило этот акт вандализма.

На днях этот памятник уже пережил очередной акт вандализма, полиция разыскивает причастных.

Стоит отметить, что в конце августа заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий заявил, что появление таких фигур, как Степан Бандера и Роман Шухевич, в Национальном пантеоне Украины приведет к серьезным проблемам с интеграцией страны в ЕС.

Читайте также: "Бандеризм" победил в Польше. Объясняем, как прошлое захватило политику соседей в отношении Украины.