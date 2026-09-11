Італія прискорює реалізацію енергетичних проєктів, щоб зменшити залежність від імпорту

Уряд Італії схвалив заходи, спрямовані на збільшення внутрішнього видобутку нафти та газу та спрощення бюрократичних процедур щодо отримання ліцензій на буріння.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті італійського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Уряд схвалив заходи, спрямовані на прискорення видобування нафти та газу, задля зменшення залежності Італії від імпорту енергоносіїв, яка показала свою вразливість після початку війни на Близькому Сході.

За офіційними даними, Італія наразі видобуває близько 29 мільйонів барелів сирої нафти на рік, переважно в південному регіоні Базиліката, та близько 3 мільярдів кубічних метрів природного газу, що покриває лише невелику частину її потреб у викопному паливі.

"Ми хочемо рухатися вперед у напрямку збільшення внутрішнього видобутку нафти та газу, оскільки немає сенсу купувати цю енергію за кордоном, коли ми можемо видобувати її тут, в Італії", – заявила прем’єрка Джорджа Мелоні після засідання уряду.

Щоб прискорити видачу дозволів на буріння, уряд заявив, що призначатиме спеціальних уповноважених у випадках, коли місцеві органи влади не ухвалюють рішення щодо заяв у встановлені терміни.

Варто зауважити, що війна між США та Іраном спричинила зростання цін на енергоносії, порушивши постачання через Ормузьку протоку, якою до війни транспортувалося близько п’ятої частини світових обсягів нафти та скрапленого природного газу.

Італія значною мірою залежить від природного газу, який використовується для виробництва майже половини її електроенергії – це найвища частка в Європейському Союзі.

У серпні писали, що Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Польща та Португалія закликають до запровадження податку на непередбачені прибутки для нафтових компаній на рівні ЄС через стрімке зростання цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході.

На початку червня Європейська комісія послабила фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам-членам зменшити свою залежність від викопного палива на тлі енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані.