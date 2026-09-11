Италия ускоряет реализацию энергетических проектов, чтобы снизить зависимость от импорта

Правительство Италии одобрило меры, направленные на увеличение внутренней добычи нефти и газа, а также на упрощение бюрократических процедур по получению лицензий на бурение.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте итальянского правительства, сообщает "Европейская правда".

Правительство одобрило меры, направленные на ускорение добычи нефти и газа, с целью снижения зависимости Италии от импорта энергоносителей, которая проявила свою уязвимость после начала войны на Ближнем Востоке.

По официальным данным, Италия в настоящее время добывает около 29 миллионов баррелей сырой нефти в год, преимущественно в южном регионе Базиликата, и около 3 миллиардов кубических метров природного газа, что покрывает лишь небольшую часть её потребностей в ископаемом топливе.

"Мы хотим двигаться вперед в направлении увеличения внутренней добычи нефти и газа, поскольку нет смысла закупать эту энергию за рубежом, когда мы можем добывать ее здесь, в Италии", – заявила премьер-министр Джорджа Мелони после заседания правительства.

Чтобы ускорить выдачу разрешений на бурение, правительство заявило, что будет назначать специальных уполномоченных в тех случаях, когда местные органы власти не принимают решения по заявкам в установленные сроки.

Стоит отметить, что война между США и Ираном привела к росту цен на энергоносители, нарушив поставки через Ормузский пролив, по которому до войны транспортировалось около пятой части мировых объемов нефти и сжиженного природного газа.

Италия в значительной степени зависит от природного газа, который используется для производства почти половины её электроэнергии – это самая высокая доля в Европейском союзе.

В августе сообщалось, что Германия, Италия, Испания, Австрия, Польша и Португалия призывают к введению налога на непредвиденную прибыль для нефтяных компаний на уровне ЕС из-за стремительного роста цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

В начале июня Европейская комиссия ослабила фискальные правила ЕС, чтобы позволить странам-членам уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива на фоне энергетического шока, вызванного войной в Иране.