В Естонії вважають, що війна в Україні може завершитись за пів року

Майбутній міністр оборони Естонії Мартін Херрем вважає, що найшвидший термін, коли можливо завершити війну Росії проти України, – це за пів року.

Про це він розповів в інтерв’ю естонському виданню ERR, пише "Європейська правда"

За словами Херрема, Естонії зокрема потрібно уже готуватися до можливого нападу Росії після завершення війни в Україні. За його підрахунками, це могло б статися уже через рік.

"Коли може завершитись війна в Україні? Завтра, ймовірно, ні, але ми повинні встановити якийсь орієнтир, і я вважаю, що це може статися протягом пів року, а може – протягом трьох років. Але який найкоротший термін? Я б сказав – шість місяців, – каже майбутній міноборони Естонії. – Скільки часу Росії потрібно буде, щоб розпочати проти нас справжню війну? Я знову вважаю, що для цього не потрібно більше шести місяців".

На думку Мартіна Херрема, зараз Естонії та НАТО загалом треба прискорити процеси підготовки до можливої російської агресії. Наразі, за його словами, для цього робиться недостатньо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтвердив, що запропонує колишньому командувачу Силами оборони Мартіну Херему обійняти посаду міністра оборони.

Раніше міністр оборони Естонії від керівної Партії реформ Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.