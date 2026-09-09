Прем'єр Естонії визначився з кандидатурою міністра оборони

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтвердив, що запропонує колишньому командувачу Силами оборони Мартіну Херему обійняти посаду нового міністра оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами Крістена Міхала, Партія реформ офіційно затвердить кандидата на посаду міністра оборони у вівторок, 15 вересня, на засіданні правління.

До цього часу Мартін Херем повернеться з-за кордону і зможе взяти участь у засіданні правління.

За словами Міхала, на користь Херема свідчить його досвід і розуміння того, що необхідно покращити у сфері управління Міністерства оборони. Глава уряду додав, що, найімовірніше, саме Херем і стане новим міністром оборони.

Раніше було відомо, що прем’єр-міністр Міхал у приватному порядку запропонував Херему обійняти посаду нового міністра оборони, однак сам Херем поки що офіційно не прийняв цю пропозицію.

Минулого тижня міністр оборони Естонії від керівної Партії реформ Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.

Скандал виплив в умовах надзвичайно низьких рейтингів керівної коаліції, у якій наразі залишаються Партія реформ та ліберальна "Естонія 200".

У серпні через вихід двох депутатів з лав своїх партій урядова коаліція Естонії втратила більшість у Рійгікогу.

Детальніше читайте у статті: Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори.