В Эстонии считают, что война в Украине может закончиться через полгода

Будущий министр обороны Эстонии Мартин Херрем считает, что самый быстрый срок, за который можно завершить войну России против Украины, – это полгода.

Об этом он рассказал в интервью эстонскому изданию ERR, пишет "Европейская правда"

По словам Херрема, Эстонии, в частности, нужно уже готовиться к возможному нападению России после завершения войны в Украине. По его подсчетам, это могло бы произойти уже через год.

"Когда может закончиться война в Украине? Завтра, вероятно, нет, но мы должны установить какой-то ориентир, и я считаю, что это может произойти в течение полугода, а может – в течение трёх лет. Но какой самый короткий срок? Я бы сказал – шесть месяцев, – говорит будущий министр обороны Эстонии. – Сколько времени понадобится России, чтобы начать против нас настоящую войну? Я снова считаю, что для этого не потребуется больше шести месяцев".

По мнению Мартина Херема, сейчас Эстонии и НАТО в целом необходимо ускорить процессы подготовки к возможной российской агрессии. По его словам, пока для этого делается недостаточно.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил, что предложит бывшему командующему Силами обороны Мартину Херрему занять пост министра обороны.

Ранее министр обороны Эстонии от правящей Партии реформ Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных в ходе аудита проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.