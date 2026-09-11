Ексглава МЗС Німеччини Йошка Фішер: не думаю, що НАТО виживе

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер прогнозує кінець НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю Die Zeit, передає "Європейська правда".

Ексміністр вважає помилкою відмовлятися від Альянсу, хоч і має сумніви щодо його перспектив.

"Я не думаю, що НАТО виживе", – заявив Фішер.

"Я побоююся, що НАТО як трансатлантичний безпековий альянс не проіснує далі. Але відмовитися від НАТО як військового альянсу для Європи, можливо, разом із Канадою та Великою Британією, – це було б величезною помилкою. Іноді, час від часу, ми мусимо вести оборонні бої, докладаючи всіх наших сил", – зазначив колишній віцеканцлер від Партії зелених.

Європа повинна зробити висновки з втрати довіри, якої зазнали трансатлантичні відносини за часів президентства Дональда Трампа, стверджує Фішер.

"Якщо Європа стане сильнішою – як у плані силової політики, так і у плані військової потужності, – то виникнуть інші відносини. Післявоєнна ситуація з гіпердомінуванням США в НАТО закінчилася. Ми повинні бути здатні захищати себе", – заявив він.

Нагадаємо, 28 липня Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки, про що розповідала у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.