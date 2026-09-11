Бывший глава МИД Германии Йошка Фишер: не думаю, что НАТО выживет

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер прогнозирует конец НАТО.

Об этом он заявил в интервью Die Zeit, передает "Европейская правда".

Экс-министр считает ошибкой отказываться от Альянса, хотя и имеет сомнения относительно его перспектив.

"Я не думаю, что НАТО выживет", – заявил Фишер.

"Я опасаюсь, что НАТО как трансатлантический альянс безопасности больше не просуществует. Но отказаться от НАТО как военного альянса для Европы, возможно, вместе с Канадой и Великобританией, – это было бы огромной ошибкой. Иногда, время от времени, нам приходится вести оборонительные бои, прилагая все наши силы", – отметил бывший вице-канцлер от Партии зеленых.

Европа должна извлечь уроки из потери доверия, которую претерпели трансатлантические отношения во времена президентства Дональда Трампа, утверждает Фишер.

"Если Европа станет сильнее – как в плане силовой политики, так и в плане военной мощи, – то возникнут другие отношения. Послевоенная ситуация с гипердоминированием США в НАТО закончилась. Мы должны быть способны защищать себя", – заявил он.

Напомним, 28 июля Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению войск на континенте.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "основано на зависимости" Европы от Америки, о чем рассказывалось в статье: НАТО версии 3.0. Как Европа уладила конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса.