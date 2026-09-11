МЗС очікує на реакцію Польщі після того, як скандальний політик сплюндрував пам'ятник УПА

У Міністерстві закордонних справ прокоментували інцидент у Польщі, коли голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун пошкодив пам’ятник УПА у селищі Бялисток, що у Грубешівському повіті Люблінського воєводства.

Про це пише "Європейська правда".

У МЗС заявили, що "політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами".

"У час, коли йде реальна війна, яка становить екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі. Це ганебна та аморальна поведінка, яка не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини", – зазначили у зовнішньополітичному відомстві України.

МЗС наголосило, що Україна очікує від польських компетентних органів належної правової оцінки цих дій, відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Україна послідовно виступає за однаковий принцип по обидва боки кордону: українські місця пам’яті в Польщі та польські місця пам’яті в Україні мають бути захищеними. Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей", – додали у МЗС.

Як писали, Браун на відео з допомогою молота розбиває вибиті на камені імена українців.

Гранітний обеліск вшановує пам’ять українців, які загинули в боях проти радянського НКВС. Він стоїть у селищі Бялисток. Саме тут у 1946 році поховали загиблих українців, тож пам’ятник встановлено безпосередньо на місці масового поховання.

Місце пам’яті функціонує з 90-х років, а у нинішньому вигляді – у вигляді каменя з викарбуваними на ньому іменами загиблих – з 2019 року. Обеліск уже кілька разів піддавався вандалізму. Влітку 2026 року його обмалювали фарбою з балончика, а також вирізали арку, що прикрашала камінь. Посольство України тоді офіційно засудило цей акт вандалізму.

Днями цей пам’ятник вже пережив черговий акт вандалізму, поліція розшукує причетних.

Варто зауважити, що наприкінці серпня заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький заявив, що поява таких постатей як Степан Бандера та Роман Шухевич у Національному пантеоні України призведе до великих проблем з інтеграцією країни до ЄС.

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