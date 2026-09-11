Президент Сербії назвав дату своєї відставки

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку з посади президента після повернення зі Сполучених Штатів.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання телеканалу N1 під час пресконференції, передає "Європейська правда".

Вучич обіцяє піти у відставку до кінця цього місяця.

"Я подам у відставку одразу після повернення з Нью-Йорка. Це буде 25 або 26 вересня, і все", – сказав Вучич.

На запитання, в якому статусі він виступає і чи є це передвиборчою програмою, в рамках якої уряд, що йде у відставку, дав багато обіцянок, Вучич відповів, що це не обіцянки, оскільки він уже оголосив про підвищення зарплат і пенсій.

"Тут немає жодних обіцянок, це те, що відбуватиметься вже від завтра. Я про це оголосив. Антикорупційному агентству – і я зобов’язаний звітувати про свою діяльність як президента Республіки протягом семи днів після оголошення виборів згідно з дурними законами – я повідомив про всі ці заходи, включаючи цю пресконференцію. Включно навіть із військовими навчаннями, які ми запланували шість, сім місяців тому", – сказав Вучич.

Нагадаємо, що два дні тому президент за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Раніше Вучич заявляв, що залишить свою посаду через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів.

Нагадаємо, цій заяві Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року. Це відбулося після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

Детальніше про це – у матеріалі "ЄвроПравди": "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори.