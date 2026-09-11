Президент Сербии назвал дату своей отставки

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что уйдет в отставку с поста президента после возвращения из Соединенных Штатов.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос телеканала N1 во время пресс-конференции, передает "Европейская правда".

Вучич обещает уйти в отставку до конца этого месяца.

"Я подам в отставку сразу после возвращения из Нью-Йорка. Это будет 25 или 26 сентября, и все", – сказал Вучич.

На вопрос, в каком статусе он выступает и является ли это предвыборной программой, в рамках которой уходящее в отставку правительство дало много обещаний, Вучич ответил, что это не обещания, поскольку он уже объявил о повышении зарплат и пенсий.

"Здесь нет никаких обещаний, это то, что будет происходить уже с завтрашнего дня. Я об этом объявил. Антикоррупционному агентству – и я обязан отчитываться о своей деятельности в качестве президента Республики в течение семи дней после объявления выборов в соответствии с глупыми законами – я сообщил обо всех этих мерах, включая эту пресс-конференцию. В том числе даже о военных учениях, которые мы запланировали шесть, семь месяцев назад", – сказал Вучич.

Напомним, что два дня назад президент по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

Ранее Вучич заявлял, что покинет свой пост через несколько дней после объявления о проведении парламентских выборов.

Напомним, этому заявлению Вучича предшествовали длительные и масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в декабре 2024 года. Это произошло после того, как 16 человек погибли в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Нови-Сад.

Подробнее об этом – в материале "ЕвроПравды": "Вечный Вучич" уходит с поста. Зачем президент Сербии планирует досрочные выборы.