У Британії оцінили російські втрати у живій силі

За даними британської розвідки, у повномасштабній війні Росії загинуло пів мільйона російських солдатів.

Про це заявив голова Збройних сил Великої Британії Річ Найтон під час спілкування з журналістами, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Найтон заявив, що загальна кількість втрат Росії, зокрема з пораненими, з лютого 2022 року, за оцінками, становить 1,5 мільйона військовослужбовців. За його словами, переважна більшість цих втрат припала на період з січня 2023 року.

Також він наголосив, що загинули у російсько-українській війні пів мільйона росіян.

"Я вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде й марне витрачання людських життів заради такого незначного прогресу та заради такої нелегітимної мети президента Путіна", – акцентував він.

Найтон також розповів, як війна позначилася на російській економіці. За його словами, це "призвело до уповільнення економічного зростання в Росії, ослаблення споживчого попиту та стійко високої інфляції".

"Втрати для російської економіки, добробуту та перспектив її населення є колосальними", – додав він.

У липні розвідка Естонії заявила, що успішні повітряні атаки України на Росію, новими цілями яких стали, зокрема, склади Wildberries, завдають відчутної шкоди російській економіці.

Також там відзначали, що у Росії починають ще більше посилювати контроль за населенням, побоюючись невдоволення.