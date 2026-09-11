В Британии оценили потери России в живой силе

По данным британской разведки, в полномасштабной войне России погибло полмиллиона российских солдат.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Рич Найтон во время общения с журналистами, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Найтон заявил, что общее количество потерь России, включая раненых, с февраля 2022 года, по оценкам, составляет 1,5 миллиона военнослужащих. По его словам, подавляющее большинство этих потерь пришлось на период с января 2023 года.

Также он подчеркнул, что в российско-украинской войне погибло полмиллиона россиян.

"Я считаю, что эти цифры наглядно иллюстрируют бессмысленную и тщетную трату человеческих жизней ради столь незначительного прогресса и ради столь нелегитимной цели президента Путина", – подчеркнул он.

Найтон также рассказал, как война отразилась на российской экономике. По его словам, это "привело к замедлению экономического роста в России, ослаблению потребительского спроса и устойчиво высокой инфляции".

"Потери для российской экономики, благосостояния и перспектив её населения колоссальны", – добавил он.

В июле разведка Эстонии заявила, что успешные воздушные удары Украины по России, новыми целями которых стали, в частности, склады Wildberries, наносят ощутимый ущерб российской экономике.

Также там отмечали, что в России начинают ещё больше ужесточать контроль над населением, опасаясь недовольства.